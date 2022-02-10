Правительство выделило ₽76,5 млрд на допвыплаты по больничным

Правительство направило более 76,5 млрд руб. на дополнительные выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам Мишустина, сейчас наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью и число заразившихся резко выросло.

«Соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный. На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 млрд рублей», — отметил политик.

По его словам, выделенные средства помогут поддержать сбалансированность бюджета Фонда социального страхования, что позволит гражданам своевременно получать положенные средства.

За 9 февраля в России выявили 197 076 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировали 19 446 пациентов, выздоровели 106 092 человека, умер 701 пациент.

В России с 1 января 2022 года начал действовать новый порядок оформления больничного. Так, все листы нетрудоспособности стали электронными, из больницы они будут направляться в Фонд социального страхования (ФСС), а оттуда работодателю. Кроме того, теперь применяется новый алгоритм расчета выплат.