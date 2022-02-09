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В Молдавии прокомментировали ситуацию с назначением аудитора долга перед Россией

Вице-премьер: Молдавия готова урегулировать недоразумения с «Газпромом» по аудиту долга

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Молдавия может урегулировать недоразумения, возникшие с российским «Газпромом» по поводу проведения аудита долга «Молдовагаза». Об этом заявил в Telegram-канале вице-премьер, министр инфраструктуры республики Андрей Спыну.

«Информация была доведена до сведения мажоритарного акционера «Газпрома», который вопреки договоренностям в одностороннем порядке созвал заседание Наблюдательного совета для утверждения документации по организации проверки долга», — пояснил вице-премьер.

По словам Спыну, вскоре планируется продолжить переговоры с российской компанией для решения недопониманий в связи с долгом за ресурсы.

Ранее «Газпром» уточнил, что односторонний подход молдавской стороны к аудиту задолженности «Молдовогаза» идет вразрез с договоренностями от октября 2021 года. Власти Молдавии сами выбирают аудитора. В российской компании посчитали, что из-за такого обстоятельства итоги аудита могут быть необъективными.

Кроме того, руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан подчеркнул, что Молдавия может не успеть провести аудит долга компании до мая текущего года.

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