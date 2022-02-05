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Эксперт предупредила о росте цен на одежду и обувь

Гендиректор Fashion Consulting Group: цены на одежду и обувь в России вырастут на 15-25%

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Генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс заявила РИА «Новости», что в этом году цены на одежду и обувь в России вырастут в среднем на 15-25%.

По ее мнению, показатели роста цен в 2022 году будут не ниже 2021-го. Эксперт указала, что наиболее активно — на 20-30% — выросли цены в премиальном сегменте товаров, в среднем сегменте — на 15-25% и в массовом сегменте — на 10-15%.

Цены на одежду и обувь вырастут не только в России, но и во всем мире, заметила Лебсак-Клейманс.

«Согласно оценке, прозвучавшей на конференции по торговле и развитию при Генассамблее ООН (UNCTAD), усредненный рост цен на товары будет не менее 10%. Текстиль, одежда и обувь — лидеры в списке категорий, в которых цены вырастут в первую очередь», - рассказала эксперт.

Среди причин удорожания Лебсак-Клейманс назвала мировой рост цен на все виды сырья, увеличение стоимости транспортировки из-за карантинных мер и подорожания топлива, а в числе локальных факторов выделила «сползание» обменного курса рубля в связи с осложнением международных отношений. Глава FCG также отметила высокую инфляцию, еще с прошлого года повлиявшую на закупочные цены.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что рост цен в России — «плата за открытость экономики» в условиях нестабильности.

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