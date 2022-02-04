Путин предложил поставлять газ в Китай с Дальнего Востока

Российские компании подготовили новые решения по поставкам углеводородов в Китай, в газовой отрасли. Об этом заявил российский лидер на российско-китайских переговорах в Пекине, сообщает РИА «Новости».

«Наши нефтяники подготовили очень хорошие новые решения по поставкам углеводородов в Китайскую Народную Республику. И в газовой отрасли сделан еще один шаг», — отметил Путин.

По его словам, речь идет о новом контракте на поставку газа в Китай с Дальнего Востока России по 10 млрд кубометров в год.

Ранее сообщалось, что в Пекине началась встреча президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят всестороннее рассмотрение ключевых вопросов двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. Как сообщил ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, Путин и Цзиньпин могут подписать солидный пакет документов. Также предполагается, что политики примут совместное заявление, связанное со «взглядами России и Китая на важнейшие мировые проблемы».