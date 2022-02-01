Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Украина с 1 февраля впервые начала физический импорт газа из Венгрии. Об этом написал генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Сегодня впервые в истории начался физический импорт газа из Венгрии на Украину. Ранее система ГТС (газотранспортная система) могла работать только в направлении из Украины в Венгрию», — говорится в посте Макогона.

По его словам, это стало возможным благодаря проведенным техническим работам. Макогон также напомнил, что венгерское направление стало вторым после Словакии маршрутом поставки газа на Украину.

Ранее «Газпром» резко увеличил транзит газа через Украину в Европу. По данным «Оператора ГТС Украины» и словацкого оператора ГТС Eustream, прокачка могла вырасти на 22% — 24 января заявки на входе в ГТС Украины составляли 58,75 млн кубометров в сутки против 47,98 млн 21 января.

Транзит газа через Украину в Словакию вырос еще больше — на 26%. Так, 21 января через пограничный пункт между Словакией и Украиной было прокачено 33,39 млн кубометров, 24 января — 42,07 млн.