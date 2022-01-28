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Медведев рассказал, в каком случае могут рассматривать четырехдневку в РФ

Медведев: на четырехдневную рабочую неделю можно перейти при экономических предпосылках

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Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что переходить на четырехдневную рабочую неделю в РФ можно, когда будут экономические предпосылки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Медведева, пандемией были созданы условия для развития соответствующих предпосылок.

«Четырехдневная рабочая неделя — почему-то, когда я об этом сказал на сессии МОТ ]Международной организации труда], возникло такое шоковое состояние, как будто бы это какое-то откровение. Это же надо, покушение на основы», — подчеркнул зампред СБ.

Как отметил Медведев, нашлись и люди, аплодировавшие идее работать меньше.

«Кто-то говорил: «Он совсем с ума сошел, что ли? И так денег не хватает, а четыре дня если будешь работать, будешь меньше получать» и так далее», — сказал он.

Также Медведев обратил внимание, что о сокращении продолжительности рабочей недели говорили еще в 1960-е годы.

«Во многих странах такая система в качестве экспериментальной внедрена. В некоторых даже внедрена уже и, по сути, юридически. Вопрос в экономической подготовленности к тому, чтобы трудиться четыре дня в неделю», — уточнил Медведев.

До пандемии, как рассказал Медведев, многое казалось футуристичным.

«А сейчас, когда многие перешли на удаленку, в этой четырехдневной рабочей неделе очень много смыслов. Естественно, без изменения в зарплате», — заметил политик.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предлагал сократить рабочий день на час.

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