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В России стали чаще одобрять заявки по кредитам для граждан

«Известия»: уровень одобрения россиянам заявок по кредитам достиг 35–40% в 2021 году

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Генеральный директор «Юником24» Дмитрий Африканов заявил, что в России вырос показатель одобренья банков заявок на кредиты, за 2021 год этот показатель варьировался в пределах 35–40%, что оказалось выше, чем в пиковые периоды пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Африканов подчеркнул, что на фоне роста кредитной нагрузки заемщиков многие россияне продолжили обращаться за вторым кредитом, чтобы в более сжатые сроки погасить первый. Он отметил, что порядка 35-40% россиян периодически находятся в трудной финансовой ситуации и вынуждены подать заявку на оформление нового кредита.

По словам эксперта, такая стратегия может усугубить ситуацию.

«Кроме того, в текущих реалиях далеко не каждый кредитор готов одобрить заявку при наличии уже действующего кредита, если увидит, что клиент испытывает трудности», — отметил Африканов.

Ранее стало известно, что Банк России с 24 января возобновит выдачу кредитов в рамках поддержки кредитования малых и средних предприятий, которые больше всего пострадали от ограничительных мер в пандемию.

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