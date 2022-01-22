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Премьер Баварии выступил против санкций по «Северному потоку — 2»

Премьер Баварии Зедер выступил против ужесточения санкций к РФ и «Северному потоку — 2»

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Global Look Press

Премьер Баварии и один из лидеров партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер выступил против ужесточения санкций к России и проекту газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Никто не может хотеть войны в Европе. При этом должны уважаться территориальная целостность и независимость Украины в соответствии с международным правом. Но постоянные новые угрозы и все более жесткие санкции против России не могут быть решением», — высказал мнение политик.

По его словам, сейчас санкции малоэффективны, и с другой стороны — они повредили бы самой Европе. В качестве возможных примеров он привел исключение России из финансовой системы SWIFT, закрытие «Северного потока — 2», прекращение всех поставок российского газа.

«Даже в самый разгар холодной войны энергетическая связь между Советским Союзом и Германией не вызывала сомнений», — сказал Зедер.

Ранее глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт согласилась с канцлером Олафом Шольцем в том, что в качестве санкций против России в случае ее предполагаемого «вторжения» на Украину следует рассматривать все меры.

Накануне сообщалось, что Евросоюз пока не согласовал потенциальные санкции в отношении России на случай ее «агрессии» против Украины, рассматривается несколько вариантов.

Последние месяцы в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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Санкции против России
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