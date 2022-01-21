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ФАС предложила ввести «санкции» против иностранных инвесторов

«Ъ»: ФАС призвала изымать акции стратегпредприятий у иностранных инвесторов, нарушивших закон

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием, нарушив российское законодательство. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Согласно пояснительной записке к проекту, ФАС призывает обеспечить наказание за незаконные действия при заключении сделок, по которым иностранный инвестор покупает более 50% голосующих акций, то есть приобретает прямой или косвенный контроль над «стратегом». Кроме того, предлагается возместить ущерб отношениям в сфере обеспечения обороны и безопасности страны.

В службе уверены, что добиться успеха можно лишь в том случае, если в доход России будут изыматься акции, приобретенные неправомерным путем.

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов считает, что при введении подобных санкций должны быть обеспечены гарантии, содержащиеся в публичном праве, например презумпция невиновности. По его словам, текст проекта не указывает на то, что они действительно будут предоставлены.

Ранее сообщалось, что ФАС усилит контроль за топливом в регионах.

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