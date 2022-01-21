ФАС предложила ввести «санкции» против иностранных инвесторов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила ужесточить наказание для иностранных инвесторов, которые получили контроль над стратегическим предприятием, нарушив российское законодательство. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Согласно пояснительной записке к проекту, ФАС призывает обеспечить наказание за незаконные действия при заключении сделок, по которым иностранный инвестор покупает более 50% голосующих акций, то есть приобретает прямой или косвенный контроль над «стратегом». Кроме того, предлагается возместить ущерб отношениям в сфере обеспечения обороны и безопасности страны.

В службе уверены, что добиться успеха можно лишь в том случае, если в доход России будут изыматься акции, приобретенные неправомерным путем.

Руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов считает, что при введении подобных санкций должны быть обеспечены гарантии, содержащиеся в публичном праве, например презумпция невиновности. По его словам, текст проекта не указывает на то, что они действительно будут предоставлены.

Ранее сообщалось, что ФАС усилит контроль за топливом в регионах.