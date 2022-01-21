В Германии назвали условие освобождения Берлина от компенсации за «Северный поток — 2»

Германии не придется выплачивать компенсацию, если регулятор решит, что проект «Северный поток — 2» не соответствует правилам Евросоюза и ФРГ, рассказал немецкий вице-канцлер Роберт Хабек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Spiegel.

«Сейчас федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации», — уточнил Хабек.

По его словам, если процедура регистрации возобновится, должно быть установлено, соблюдались ли условия для одобрения «Северного потока — 2». Если выявится нарушение немецких и европейских правил, то Берлину не придется платить компенсацию, пояснил вице-премьер Германии.

«Северный поток — 2» является газопроводом из двух ниток. Длина каждой из них составляет 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия хочет пригласить Украину на сертификацию «Северного потока — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Северный поток — 2» отключить невозможно.