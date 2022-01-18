В бундестаге рассказали о возможности давления на Россию через «Северный поток — 2»

Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот заявил в эфире телеканала ARD, что газопровод «Северный поток — 2» может использоваться в качестве инструмента давления на Россию в случае «агрессии» по отношению к Украине, сообщает ТАСС.

По его словам, в Европе рассчитывают на дипломатическо-политическое решение разногласий с Москвой.

«Если мы действительно придем к санкциям — а я все же надеюсь, что нам удастся этого избежать, — то мы не можем заранее исключать того, что могут потребовать наши партнеры по Евросоюзу», — отметил парламентарий.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник призвал Германию окончательно отказаться от «Северного потока — 2».

До этого украинский президент Владимир Зеленский называл «Северный поток — 2» «геополитическим проектом и оружием», который направлен «против Украины и всей Европы».