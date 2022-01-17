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Молдавия попросила «Газпром» помочь в урегулировании газового кризиса

Вице-премьер Молдавии Спыну попросил «Газпром» помочь решить проблему оплаты за газ

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Aurel Obreja/AP

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну попросил главу компании «Газпром» Алексея Миллера помочь решить проблему оплаты за газ, которую республика может вновь просрочить. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы не сможем быстро отреагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы «Газпром», который является мажоритарным акционером «Молдовагаза», выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», — заявил Спыну.

Ранее возглавляющий «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил о невозможности погашения очередного платежа «Газпрому» за топливо для республики без помощи акционеров.

Накануне «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.

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