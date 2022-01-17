Путин поручил ФАС контролировать цены на стройматериалы на постоянной основе

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе регулярно контролировать обоснованность повышения цен на строительные материалы. Соответствующее указание глава государства дал по итогам совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ФАС и другие заинтересованные органы власти должны «осуществлять на постоянной основе в каждом субъекте Российской Федерации контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов».

Речь идет о контрактах на строительство, капремонт, реконструкцию в рамках реализации нацпроектов. При необходимости ФАС обязана принимать меры, чтобы не допускать необоснованное повышение стоимости стройматериалов.

Резкий рост на стройматериалы в России начался в 2020 году на фоне вызванного коронавирусом кризиса и продолжился в 2021 году. По некоторым категориям товаров цены выросли в несколько раз. В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться с подорожанием песка и щебня.