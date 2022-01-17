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Путин поручил ФАС контролировать цены на стройматериалы на постоянной основе

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе регулярно контролировать обоснованность повышения цен на строительные материалы. Соответствующее указание глава государства дал по итогам совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ФАС и другие заинтересованные органы власти должны «осуществлять на постоянной основе в каждом субъекте Российской Федерации контроль за обоснованностью повышения цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию в ходе исполнения государственных и муниципальных контрактов».

Речь идет о контрактах на строительство, капремонт, реконструкцию в рамках реализации нацпроектов. При необходимости ФАС обязана принимать меры, чтобы не допускать необоснованное повышение стоимости стройматериалов.

Резкий рост на стройматериалы в России начался в 2020 году на фоне вызванного коронавирусом кризиса и продолжился в 2021 году. По некоторым категориям товаров цены выросли в несколько раз. В конце декабря вице-премьер Марат Хуснуллин обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться с подорожанием песка и щебня.

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