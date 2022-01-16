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В Госдуме предрекли обнищание россиян в 2022 году

Депутат Делягин: большинство россиян в 2022 году окажется за чертой бедности

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по экономической политике Михаил Делягин заявил, что из-за того, что уровень доходов населения страны не поднимается с 2021 года, большинство россиян в 2022 году окажутся за чертой бедности. Об этом он написал на личном сайте.

Депутат отметил, что даже если сейчас доходы граждан действительно выше на 20%, чем при советской власти, то из-за потери бесплатных услуг уровень жизни упал.

«При советской власти была очень низкая дифференциация доходов, почти как в Скандинавии. А сейчас она очень высокая, почти как в Китае. Соответственно, когда мы сравниваем средний уровень жизни, то понимаем, что обогащение олигархов сопровождается обнищанием миллионов людей. Сейчас у большинства уровень реальных доходов будет такой же, как в 2021 году. Это значит, что большинство обеднеет. А олигархическое меньшинство будет обогащаться», — утверждает Делягин.

Ранее Делягин предложил сравнять зарплаты депутатов со средним заработком населения по стране.

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