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Президент Путин поручил изменить закон о налогах и сборах в части инвестиционного вычета

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2021 года внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение кабмин должен выполнить совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Речь идет о применении инвестиционного налогового вычета на развитие образовательных организаций регионов России, реализующих программы среднего профессионального образования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин назначены ответственными по исполнению поручения.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, в котором предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже одного вида жилья — унаследованной недвижимости.

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