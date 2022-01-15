Президент Путин поручил изменить закон о налогах и сборах в части инвестиционного вычета

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 апреля 2021 года внести изменения в закон о налогах и сборах в части использования инвестиционного налогового вычета. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующее поручение кабмин должен выполнить совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский союз промышленников и предпринимателей».

Речь идет о применении инвестиционного налогового вычета на развитие образовательных организаций регионов России, реализующих программы среднего профессионального образования.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава РСПП Александр Шохин назначены ответственными по исполнению поручения.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Евгений Федоров направил письмо на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, в котором предложил освободить от уплаты налога на доход от сделки по продаже одного вида жилья — унаследованной недвижимости.