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Товарооборот России и Китая за 2021 год вырос на 35,8%

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AP

Товарооборот России и Китая в 2021 году вырос на 35,8% и достиг рекордных $146,88 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

По данным таможни, экспорт в Россию за прошлый год вырос на 33,8% и составил около $67,56 млрд, а импорт российских товаров и услуг увеличился на 37,5%, до $79,32 млрд.

«В 2021 году объем внешней торговли нашей страны составил 6,05 трлн долларов, достигнув новой исторической отметки», — рассказал глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь. Он отметил, что в условиях пандемии Китай продолжает лидировать по этому показателю среди всех прочих стран.

Товарооборот Китая и США в 2021 году вырос на 28,7%, составив $755,64 млрд. Экспорт КНР в Соединенные Штаты увеличился на 27,5%, до $576,11 млрд, а импорт американской продукции повысился на 32,7%, до $179,53 млрд.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь в ходе брифинга заявил о том, что власти Китая высоко оценивают заявление президента РФ Владимира Путина о развитии китайско-российских отношений и испытывают позитивные ожидания в вопросе сотрудничества в 2022 году.

По его словам, Пекин и Москва должны продолжить стратегическое сотрудничество «спина к спине», укрепляя практическую часть в разных сферах. Только при активном взаимодействии, как считает Ханьхуэй, получится продуктивно отвечать на действия Запада и Вашингтона.

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