Глава ФРС США допустил повышение ключевой ставки для снижения инфляции

В США могут повысить базовую процентную ставку для борьбы с инфляцией, заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) страны Джером Пауэлл. Его слова передает The New York Times.

«Если нам придется со временем еще больше поднимать процентную ставку, мы будем это делать. Мы задействуем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы снизить инфляцию»,— отметил Пауэлл на слушаниях в Сенате США.

По его словам, это будет необходимо сделать лишь только в том случае, когда инфляция в стране будет держаться на высоком уровне. При этом чрезвычайные меры использовать не нужно.

Он считает, что сегодня на рынке США наблюдается дисбаланс спроса и предложения.

По данным CME Group, большинство аналитиков рассчитывают, что Федрезерв США по итогам мартовского заседания повысит ставку с текущего уровня 0,25%.

В начале декабря директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен заявил, что инфляция в США в 2023 году достигнет 15% — впервые со времен Второй мировой войны. Он считает, что председатель ФРС США Джером Пауэлл ошибочно полагает, что миллионы американцев вернутся к работе и заполнят большую часть открытых вакансий, когда угроза COVID-19 уйдет.