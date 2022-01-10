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Россияне назвали дополнительные квадратные метры основной причиной смены жилья

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Россияне стремятся сменить жилье, как правило, из-за потребности в дополнительных квадратных метрах. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.

Три четверти россиян хотят сменить свое текущее жилье на более просторное, так как в старом просто не хватает места. Второе место по популярности — стремление переехать в более престижный район. Такое мнение высказали 12% опрошенных. Замыкает тройку — желание обзавестись собственной недвижимостью (6%).

При расширении жилплощади почти половина россиян (44%) указали, что хотят просторную кухню. Для 32% опрошенных основной причиной стала дополнительная детская и лишь каждый десятый хочет свой личный кабинет.

Среди опрошенных родителей 71% хотели бы, чтобы у каждого ребенка была своя комната, столько же — дополнительное место для хранения вещей в детской. Еще 64% считают, что сейчас в квартире недостаточно места для учебы детей.

В начале января эксперты рассказали, какие изменения ждут рынок недвижимости в 2022 году. Так, вступили в силу несколько изменений в законодательстве, касающихся рынка недвижимости. В основном они затрагивают налоговую сферу. Например, теперь можно будет не подавать налоговую декларацию при продаже недорогой недвижимости, а семьи с детьми смогут вообще не платить этот налог.

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