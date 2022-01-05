В Госдуме заявили, что Запад может использовать протесты в Казахстане

Зампредседателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Дмитрий Новиков заявил в беседе с РИА Новости, что накопившиеся социально-экономические проблемы, приведшие к протестам в Казахстане, могут использовать на Западе.

«Население Казахстана не смогло не отреагировать на наступление на социально-экономические возможности граждан», - полагает парламентарий. Он напомнил о сходных процессах в Киргизии, где в результате протестов менялась власть. При этом Нивиков отметил, что это необязательно приведет к таким же результатам.

Он напомнил о движении «желтых жилетов» во Франции. Эти протесты в Европе долго не утихали, но не привели к смене власти. При этом, по оценке депутат, социально-экономическая ситуация в Казахстане хуже. Он напомнил, что похожей ситуацией в 2014 году воспользовались для прихода к власти правые силы на Украине.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайной ситуации в двух регионах страны — в Алматы и Мангистауской области.

Согласно указу, режим ЧС вступает в силу 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года. Токаев заявил, что надеется на благоразумие граждан.

Ранее президент Казахстана заверил, что власть в стране не падет. По его словам, призывы атаковать служебные помещения военных и гражданских ведомств являются абсолютно незаконными.