В Словакии упрекнули ФРГ за «абсурдную» энергетическую политику

Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик считает, что простым гражданам приходится расплачиваться за решения Германии и Евросоюза по ценам на энергоносители. Об этом сообщает издание Aktuality.sk.

По словам Сулик, порой утверждаются «абсурдные» планы.

«Германия много лет назад приняла решение об абсурдной энергетической политике, и мы расплачиваемся за это», — сказал Сулик.

Как отметил вице-премьер, у Словакии нет возможности повлиять на высокие цены. Он допускает, что перенос запуска магистрального газопровода «Северный поток--2» и намерение закрыть немецкие атомные электростанции повлияли на рекордную стоимость топлива.

Складывающаяся ситуация на рынке, по уточнению Сулика, повлияет на решение нового правительства ФРГ и Европейской комиссии, которые могут приостановить торговлю квотами на энергоресурсы. Вице-премьер заключил, что со временем немецкие власти, вероятно, выдадут разрешение на эксплуатацию «Северного потока--2».

«Если бы они это сделали, то со дня на день цены на энергоносители сразу же пошли бы вниз», — добавил Сулик.

Ранее Минэкономики ФРГ отказалось уточнять сроки запуска «Северного потока — 2».