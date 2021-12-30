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Читатели Der Spiegel возмутились необходимостью оплачивать транзит газа через Украину

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Stine Jacobsen/Reuters

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал материал о готовности российского газопровода «Северный поток — 2» к эксплуатации.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что трубопровод готов к своей работе. Первая и вторая нитки находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации, уточнил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По данным Путина, запуск трубопровода повлияет на цены на газ в сторону снижения не только в Европе, но и на Украине.

В материале говорится, что Россия якобы «усиливает давление» на ФРГ. Также издание напомнило о негативном отношении к проекту у США и Украины, опасающейся потерять доходы от транзита российского газа.
Публикация вызвала отклик немецких читателей в комментариях.

Так, один из них написал: «Я не могу больше слушать нытье о миллиардных потерях Украины от СМИ и политиков. Всю нагрузку по субсидированию государственного бюджета Украины немецкий потребитель оплачивает ценой на газ и частично ценой на электроэнергию...». Немца возмутило, что Киев не может привести в порядок свой бюджет, а также решить проблему коррупции и перестать взимать «налог на энергию». Такого мнения придерживается пользователь Peter.

«Почему мы несем ответственность за рост транзитных сборов для Украины, когда есть значительно более дешевый транспортный маршрут?» — спросил пользователь под ником smokiebrandy.

Другие комментаторы поддержали эту позицию.

При этом бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия должна ликвидировать военные базы за рубежом — в противном случае «Северный поток — 2» нужно немедленно отменить.

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал о сроках завершения сертификации газопровода «Северный поток — 2». Он заявил, максимальный срок, когда должна завершиться сертификация проекта — конец первого полугодия 2022 года. Новак надеется, что Европа не станет выдвигать новых требований для запуска трубопровода, политизируя проект.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области.

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