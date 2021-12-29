Глава «Газпрома» сообщил об «исторически низких» запасах газа на Украине

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что на Украине «исторически низкие» запасы газа. Об этом он сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

При этом, по его словам, «Газпром» полностью исполнил свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

Ранее сообщалось, что «Газпром» вновь не забронировал мощности для транзита газа по газопроводу Ямал — Европа на 30 декабря.

До этого бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, сколько потеряла страна из-за из-за несвоевременной закупки газа. По его словам, в результате таких действий потери Украины составили $7 млрд. Экс-президент отметил, что это может считаться «кражей», за которую должен нести ответственность президент страны Владимир Зеленский.