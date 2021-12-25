Стало известно, насколько вырастут пенсии россиян в 2022 году

Экономист, заведующий кафедрой финансовых рынков Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Константин Ордов заявил об индексации пенсий в РФ на 10% в следующем году. Об этом сообщает издание Nation News.

По его словам, индексации выплат пожилым россиянам произведут по уровню фактической инфляции.

«Средний показатель индекса потребительских цен по итогам года составляет 8%. Это минимум, на который необходимо поднять пенсию. При этом по некоторым оценкам мы видим, что продовольственная инфляция может быть выше», — подчеркнул Ордов.

Он обратил внимание, что потребность в дополнительных прямых финансовых мерах поддержки российских пенсионеров будет сохраняться.

Также Ордов допустил, что в начале 2022 года может быть много сюрпризов в различных сферах экономики, но целесообразность повышения пенсий ясна. Не исключается, что придется работать над другими мерами поддержки граждан России, помимо пенсионеров, заключил экономист.

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