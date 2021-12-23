Стало известно, когда объединят ПФР и ФСС

Члены российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений обсудили предстоящее объединение Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Планируется, что фонды объединят к 1 января 2023 года.

«Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, в рамках РТК будет создана временная рабочая группа для обсуждения законодательных инициатив, реализующих предстоящие изменения»,— уточнили в секретариате.

В феврале 2021 года стало известно, что Пенсионный фонд могут объединить с ФСС и Федеральным фондом медицинского страхования (ФОМС). Отмечается, что данное решение поможет улучшить оптимизацию и цифровизацию процессов получения социальной поддержки до уровня одного окна.

По словам проректора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, при слиянии двух структур получится сэкономить по меньше мере 50 млрд рублей в год. Этого получится добиться за счет сокращения числа сотрудников, а значит, и расходов на офисы. При присоединении ФОМС экономия достигнет 120 млрд рублей.