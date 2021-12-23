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Путин рассказал об индексации пенсий

Путин заявил о готовности правительства России поднять пенсии выше фактического уровня инфляции

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Правительство России должно сделать все для выполнения данных обещаний по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. В целом удавалось это сделать», — сказал президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос, связанный с индексацией пенсий для работающих пенсионеров, не снимался с повестки.

До этого заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснял, что резкое увеличение пенсий в России может привести к росту инфляции, и страна окажется в таком же «капкане», в котором она находилась в 1990-е годы.

12 декабря депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России с 2015 года в среднем не доплатило пенсионерам около 90 тыс. рублей, потому что существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции. Согласился с его оценкой и первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он подчеркнул, что пенсионеры «потеряли эти деньги».

В Министерстве труда России ответили, что выплаты пенсионерам осуществлялись с опережением роста фактической инфляции. В ведомстве пояснили, что с 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация — 55%.

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