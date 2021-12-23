Путин рассказал об индексации пенсий

Правительство России должно сделать все для выполнения данных обещаний по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно будет сделать все для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. В целом удавалось это сделать», — сказал президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что вопрос, связанный с индексацией пенсий для работающих пенсионеров, не снимался с повестки.

До этого заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме, член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Исаев пояснял, что резкое увеличение пенсий в России может привести к росту инфляции, и страна окажется в таком же «капкане», в котором она находилась в 1990-е годы.

12 декабря депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин заявил, что правительство России с 2015 года в среднем не доплатило пенсионерам около 90 тыс. рублей, потому что существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции. Согласился с его оценкой и первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. Он подчеркнул, что пенсионеры «потеряли эти деньги».

В Министерстве труда России ответили, что выплаты пенсионерам осуществлялись с опережением роста фактической инфляции. В ведомстве пояснили, что с 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация — 55%.