Путин назвал бюджет России социально-ориентированным

Президент России Владимир Путин во время Большой ежегодной пресс-конференции заявил, что бюджет РФ в ближайшие три года будет социально- ориентированным. Российский лидер уверен, что социальные расходы федерального бюджета в 2022 году превысят 4 трлн рублей.

«Во-первых, социальное ориентирование бюджета, если посмотреть расходы на здравоохранение и «социалку»: на здравоохранение в федеральный бюджет и систему ОМС и региональные бюджеты – рост очевидный. Больше того, планировали 3,6 трлн рублей на здравоохранение из федерального бюджеты и из системы ОМС, а вышло 3 9 трлн рублей, в следующем году планируем 4 [трлн рублей] из всех уровней, но будет больше», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, при этом они не просто выдавали деньги «абы как и абы кому».

«Мы все нацеливали на сохранение рабочих мест, на поддержку людей с низкими доходами и семей с маленькими детьми. Расширили количество семей, которые получают поддержку от государства, начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Выплачивали единоразовые выплаты и по 5 и по 10 тыс. рублей. Напрямую поддерживали людей или через бизнес. Повысили МРОТ и ПМ [прожиточный минимум]», — резюмировал президент.

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