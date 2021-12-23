Аналитики спрогнозировали заметное подорожание ипотеки в России в 2022 году

Аналитики из рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» заявили, что ипотека в России вырастет до 10% в 2022 году. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Исходя из результатов их исследования, к 2022 году продолжительность выплаты кредита составит 23 года, тогда как сейчас ипотеку выдают в среднем на 21 год. Соответственно, ипотечные ставки вырастут до 10%.

«Растет средний размер выдаваемого ипотечного кредита и ставка по нему. Чтобы величина ежемесячного платежа оставалась в разумных пределах, банки увеличивают срок кредита», — утверждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По утверждениям аналитиков НКР, к следующему году количество ипотечных займов снизится до 25%. По их подсчетам, средний чек ипотеки вырастет до 3,6 миллионов рублей, что на 10% выше нынешних показателей. Кроме того, они отметили, что в России становится все платежеспособных заемщиков, поэтому, чтобы обезопасить себя, банки могут прибегнуть к снижению предполагаемого ежемесячного платежа, удлинив при этом срок кредита.

Ранее глава Дом.РФ Виталий Мутко заявил, что решение Центрального банка России снова увеличить ключевую ставку может привести к росту ипотечных ставок на жилье в новостройках до 10–10,2%.