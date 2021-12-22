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В Минэк зафиксировали ускорение инфляции

Минэкономразвития: инфляция в России за прошлую неделю ускорилась до 8,22%

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

В Минэкономразвития заявили о наблюдавшемся с 14 по 20 декабря ускорении инфляции с 8,11% до 8,22%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подготовленный ведомством обзор «О текущей ценовой ситуации».

«За неделю с 14 по 20 декабря инфляция составила 0,32%. Продовольственные товары выросли в цене на 0,54% при удорожании продуктов питания за исключением овощей и фруктов на 0,41%», — говорится в документе.

Минэк отмечает, что непродовольственная инфляция составила на минувшей неделе 0,23%, а бензин подорожал на 0,22%. Также продолжается рост цен на туристические и регулируемые услуги.

Относительно мировых рынков, специалисты министерства обращают внимание на снижение экспортных цен на российскую пшеницу (1,2%), а также сахар-сырец, подсолнечник и подсолнечное масло — на 2,3–5,4%. Удешевление в обзоре объясняют ослаблением спроса и ожиданиями роста производства.

Ранее президент России Владимир Путин поручил министру экономического развития Максиму Решетникову проработать тему создания комплексов детского питания «от поля до тарелки».

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