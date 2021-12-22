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Чубайс ответил на вопрос о ценах на электричество фразой «блин, что еще-то надо»

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Спецпредставитель президента РФ по устойчивому развитию Анатолий Чубайс эмоционально ответил на вопрос об оценке итогов реформы электроэнергетики, которая завершилась в 2008 году. Фрагмент видео с конференции «Будущее возобновляемой энергетики России» он опубликовал у себя на странице в Facebook.

«Мы живем в логике, что темпы роста тарифов на электроэнергию не могут превышать темпы роста инфляции. Это означает последовательное снижение уровня тарифов. Россия живет уже долгие годы в логике последовательного снижения уровня тарифов. Блин, что еще-то надо, друзья?» — заявил Чубайс.

Он считает, что реформа позволила снять ограничения по росту экономики страны до 2035 года, а в перспективе и дальше.

На своей старице Чубайс отметил, что хотел ответить на вопрос о реформе энергетики без эмоций, но сделать этого не получилось.

Реформа электроэнергетики в России подошла к концу в 2008 году. 1 июля прекратил работу крупнейший монополист страны РАО ЕЭС. Чубайс возглавлял компанию в период с 1998 по 2008 год. За реформирование энергосистемы России он неоднократно подвергался критике.

В начале декабря Чубайс заявил, что жизнь каждого человека изменится в ближайшие 30 лет из-за масштабной трансформации в рамках энергоперехода. По его словам, сейчас Россия находится в таком же по масштабу процессе, как и в случае с информационной революцией.

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