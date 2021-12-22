В США похитили почти $100 млрд, выделенных на поддержку безработных

В США аферисты с помощью преступных схем похитили около $100 млрд из средств, направленных американскими властями на поддержку населения и бизнеса в пандемию. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на координатора Секретной службы Соединенных Штатов по выявлению преступлений в этой сфере Роя Дотсона.​​​​

Он заявил, что объем похищенных денежных средств составил примерно 3% от $3,4 трлн. Речь о бюджете, ориентированном на помощь организациям и граждан. Большая часть украденных бюджетов приходится на деньги, выделенные на выплаты пособий по безработице.

В министерстве труда США подчеркнули, что по нецелевому использованию могло быть потрачено $87 млрд.

«Сам размер этого объема средств уже по умолчанию притягивает к себе преступников», — обратил внимание Дотсон.

Секретная служба США уже заморозила $1,2 млрд из правительственного пакета финансовой помощи. В настоящий момент продолжаются следственные действия в связи с похищением мошенниками денег из бюджета.

Ранее в ФРС США заявили об угрозе снижения экономической активности из-за штамма «омикрон».