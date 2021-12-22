В России предложили увеличить минимальную цену шампанского на 18%

Ассоциация производителей игристых вин обратилась к министру финансов Антону Силуанову с инициативой об увеличении минимальной розничной цены на игристые и шампанские вина в 2022 году со 169 рублей за 0,75 л до 199 рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации.

В нем указано, что добросовестные производители не могут уложиться в действующие минимумы по цене при изготовлении напитка с соблюдением технологий производства настоящего игристого вина. При этом розничные сети в ходе переговоров требуют предоставить им продукцию по действующим минимальным ценам.

Эксперты отмечают, что минимальная цена российского шампанского не может быть меньше 250 рублей. В Минфине в ответ на запрос «Известий» сообщили, что письмо будет рассмотрено в установленном порядке после его получения.

Ранее сообщалось, что цена игристого вина в несетевой рознице подскочила за год на 14%, до 317 рублей, в сетевой — на 5%.