Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Белоруссии блогера отправили на три года в колонию за оскорбление... 13:40
В горящем гипермаркете «Лента» в Томске частично обрушилась крыша 13:39
Газзаев назвал имя игрока ЦСКА, которым активно интересовался «Реал» 13:31
Порошенко предложил проверить Зеленского на предмет госизмены 13:31
В Литве ожидают нового потока мигрантов из Белоруссии 13:30
В Свердловской области смягчили меры по коронавирусу на Новый год 13:28
Олимпийский чемпион о биатлонисте Елисееве: ему не надо было отстраняться от людей 13:20
В МИД РФ допустили возможность размещения ядерного оружия в Белоруссии 13:19
Порошенко уточнил сроки своего возвращения на Украину 13:17
Ректора «Шанинки» Зуева оставили под арестом вопреки словам Путина 13:15

Эксперт заявил, что обеспечение безопасности шахтеров противоречит увеличению добычи угля

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Безопасность работников шахт и повышение уровня добычи в них – малосовместимые и фактически взаимоисключающие понятия. Об этом сообщил «Газете.Ru» аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев на фоне обсуждении трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

«При существующем положении вещей, как показывает авария на «Листвяжной», задачи обеспечения безопасности шахтеров и увеличения объемов добычи противоречат друг другу. Совместить их могут более совершенные технологии добычи и безопасности, однако такое переоснащение шахт обойдется слишком дорого владельцам, кем бы они в итоге не оказались», — сказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы от Кузбасса Николай Новичков предложил национализировать угольные шахты в качестве одной из мер повышения безопасности на них. По словам парламентария, после возвращения добывающих разрезов в собственность государства можно будет привлекать к управлению ими частные компании. Однако допускать к угольной промышленности менеджеров, при которых уже происходили аварии, не следует.

По мнению Калачева, ни Госдума, ни Минэнерго, ни Генпрокуратура не смогут принудить собственников и руководство шахт принимать необходимые меры для обеспечения безопасности шахтеров.

«Отрасль большая, за всем не уследишь. Это могли бы сделать сами шахтеры, будь они организованной силой, тогда бы и вмешательства государства не понадобилось. Как известно, шахтерские профсоюзы исторически были самыми сильными в мире. Однако разрешить сильные независимые профсоюзы в России вместо существующих управляемых и по сути бюрократических профсоюзный структур – на это сейчас никто не пойдет», — считает аналитик «Финам».

Калачев уверен, что идея национализировать шахты – популистская. «То, что государственный чиновник окажется более эффективным управленцем, чем частный собственник – это, мягко говоря, исторически не доказано, а доказано прямо противоположное», — говорит эксперт. Он также напомнил, что в других странах шахты национализировали для сохранения рабочих мест, когда они становились убыточными. Если прибыльность возвращалась, то предприятия снова приватизировали.

Авария на «Листвяжной» произошла 25 ноября. В результате взрыва скопившегося метана погиб 51 человек, из которых шестеро – спасатели. Еще 106 человек пострадали. Предварительное расследование показало, что руководство шахты игнорировало требования безопасности. Изначально были арестованы директор «Листвяжной» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и другие сотрудники производства.

15 декабря суд взял под арест одного из владельцев материнской компании «СДС-Уголь» Михаила Федяева. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК), а топ-менеджеры компании проходят по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК РФ). Никто из них свою вину не признает.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть