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Путин поручил развивать винный туризм в России

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил главам Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма, Севастополя и Дагестана совместно с правительством РФ утвердить меры по развитию винного туризма в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Предлагается утвердить комплекс мер, чтобы увеличить продвижение отечественных вин на российском рынке. Так, до 1 июня 2022 года необходимо разработать механизм, согласно которому возникнут конкурентные условия для хозяйствующих субъектов, которые занимаются виноделием. При этом важно учитывать интересы малого и среднего бизнеса.

Также кабмину поручено определить баланс потребления продукции виноделия, включая прогнозный по регионам страны. Это необходимо для обеспечения населения качественным товаром российского производства.

В начале декабря сообщалось, что из-за плохого урожая винограда, в частности в Италии, Франции и Испании, а также возросших издержек на производство и логистику виноделы планируют увеличить закупочные цены в 2022 году. Согласно данным таможенной статистики, эти страны являются крупнейшими поставщиками вина в Россию в денежном выражении.

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