Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Депутат Нилов заявил, что полные холодильники россиян важнее пропаганды в телевизоре 10:08
Синоптик рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года 09:51
Кaрдиолог назвала патологии, способные привести к смерти молодых людей 09:49
СМИ: участие игроков НХЛ в Играх-2022 маловероятно 09:49
Компания Apple запускает производство нового iPhone 09:46
Иммунолог Крючков назвал три условия одновременного заражения «дельтой» и... 09:46
В Совфеде назвали суть законопроекта об ужесточении наказания за пытки 09:34
Хавбек «Спартака» на этой неделе станет игроком «Рубина» 09:31
В Москве воссоздали квартиру из «Иронии судьбы» для предновогоднего ужина 09:30
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки 09:22

Испанская нефтегазовая компания уйдет из РФ до конца года

«Коммерсант»: испанская компания Repsol уйдет из России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Gregory Bull/AP

Нефтегазовая компания Repsol намерена продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» и уйти с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Испанская фирма покинет нефтедобывающий бизнес РФ на фоне новых целей в сфере декарбонизации.

Решение об уходе с российского рынка уже принято, уточнили собеседники издания. В настоящий момент у Repsol есть доли в совместных предприятиях с «Газпром нефтью». Речь о «Евротэк-Югре» (68%) и «АСБ Гео» (50,01%).

После того, когда будут подписаны все документы, российский «Газпром» консолидирует 100% данных предприятий.

Сейчас детали сделки не уточняются, однако есть сведения, что активы испанской Repsol могут продать «по символической цене».

По версии экспертов, Repsol уходит из российской нефтегазовой отрасли по объявленной цели компании по общему снижению инвестиций в углеводороды.

Ранее «Газпром» заказал мощность «Ямал — Европы» в 5,2 млн кубов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть