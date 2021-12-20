Испанская нефтегазовая компания уйдет из РФ до конца года

Нефтегазовая компания Repsol намерена продать свои активы в совместных предприятиях с «Газпром нефтью» и уйти с российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Испанская фирма покинет нефтедобывающий бизнес РФ на фоне новых целей в сфере декарбонизации.

Решение об уходе с российского рынка уже принято, уточнили собеседники издания. В настоящий момент у Repsol есть доли в совместных предприятиях с «Газпром нефтью». Речь о «Евротэк-Югре» (68%) и «АСБ Гео» (50,01%).

После того, когда будут подписаны все документы, российский «Газпром» консолидирует 100% данных предприятий.

Сейчас детали сделки не уточняются, однако есть сведения, что активы испанской Repsol могут продать «по символической цене».

По версии экспертов, Repsol уходит из российской нефтегазовой отрасли по объявленной цели компании по общему снижению инвестиций в углеводороды.

Ранее «Газпром» заказал мощность «Ямал — Европы» в 5,2 млн кубов.