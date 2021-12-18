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Президент Вучич: Сербия экономит 8,6 млн долларов на газе в сутки благодаря России

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Global Look Press

Благодаря договору с Россией о поставках газа Сербии по $270 на шесть месяцев Белграду удается ежедневно экономить $8,6 млн. Об этом в эфире телеканала TV Pink заявил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, Белград намерен закупать еще 4 млн кубометров газа в сутки.

«У нас обеспечены поставки 6 миллионов кубических метров газа ежедневно. <...> Мы этих 6 миллионов кубометров получаем по 270 долларов за 1000. А на бирже сегодняшняя цена, благодаря глупым заявлениям разных политиков из Европы, сейчас составляет 1,7 тысячи и будет идти еще выше, это называется TTF», — сказал он.

По словам Вучича, цена, по которой Сербия получает газ, в шесть раз меньше европейской биржевой.

«Мы за 10 миллионов кубометров платили бы 17 миллионов долларов, а так платим немногим более 1,6 миллиона», — заключил президент Сербии.

25 ноября в Сочи завершилась 19-я встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, на которой была утверждена цена на газ для республики. Сербский лидер объяснил, что регулярно общается с российским коллегой, поскольку ему легче всего дозвониться.

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