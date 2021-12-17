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«Нафтогаз» предположил, что не сможет больше удерживать тарифы на газ для жителей Украины

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Денис Синяков/Reuters

Компания «Нафтогаз Украины» допустила, что не сможет удерживать тарифы на газ для населения из-за подорожания топлива в Европе, а также по причине разницы между розничной и рыночной ценой. Об этом заявил председатель правления компании Юрий Витренко в эфире программы «Право на власть» на канале «1+1».

«Мы честно говорим: если сохранятся такие цены, то мы как национальная компания не сможем покрывать эту разницу», — указал Витренко.

Он напомнил, что за год цены на газ в Европе выросли в семь раз. По его словам, украинское правительство делает так, чтобы люди не переплачивали в семь раз.

Цена на газ розничная — 8 гривен (29 центов), рыночная — 45 гривен ($1,66), добавил газовик. Разница между ценами приводит к миллиардным убыткам, и компания не имеет уже больше возможности покрывать разницу.

Витренко считает, что нужно, как можно скорее решить эту проблему с депутатами, которые определят источники и использование средств.

Ранее Витренко признал, что на Украине критически малые запасы угля.

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