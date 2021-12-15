Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вирусолог Викулов заявил, что слова Чумакова об искусственном происхождении «омикрона» не... 15:08
Украина истратила почти весь запас газа на зиму 15:06
Экс-генпрокурор Украины рассказал о количестве охранников... 15:06
Найден новый фактор риска развития депрессии 15:03
Помощник Лепса опроверг госпитализацию певца 15:03
Матвиенко раскритиковала главу Минпросвещения за попытку «продавить»... 14:57
Третьяк рассказал, почему игроки из НХЛ боятся ехать на Олимпиаду 14:53
Приложения по поиску жилья оказались небезопасными для пользователей 14:49
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии 14:47
Роспотребнадзор: человек может одновременно заразиться штаммами «омикрон» и... 14:41

Глава Еврокомиссии пообещала расширение антироссийских санкций

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Virginia Mayo/AP

Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против России, если будет эскалация ситуации вокруг Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

«Мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России», — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, Европа поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и замечает агрессивное поведение России в отношении ее соседей.

Дальнейшие действия по поводу санкций будут зависеть целиком от поведения России. Несмотря на то, что Евросоюз не хочет портить отношения с РФ, все зависит от ее дальнейших действий, подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент РФ Владимир Путин осудил антироссийские санкции США, назвав их полной чушью. Он сделал соответствующее заявление в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых 8 декабря. По его словам, санкции Вашингтона против Московского физико-технического института (МФТИ) и других российских научных организаций могут объясняться только попыткой Соединенных Штатов сдержать развитие России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть