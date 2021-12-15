Глава Еврокомиссии пообещала расширение антироссийских санкций

Евросоюз готов в сотрудничестве с партнерами, включая США, к расширению санкций против России, если будет эскалация ситуации вокруг Украины. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента.

«Мы уже на G7 заявили, что новые акты эскалации в отношении Украины будут иметь самые серьезные последствия для России», — сказала глава Еврокомиссии.

По ее словам, Европа поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и замечает агрессивное поведение России в отношении ее соседей.

Дальнейшие действия по поводу санкций будут зависеть целиком от поведения России. Несмотря на то, что Евросоюз не хочет портить отношения с РФ, все зависит от ее дальнейших действий, подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент РФ Владимир Путин осудил антироссийские санкции США, назвав их полной чушью. Он сделал соответствующее заявление в ходе встречи с участниками Конгресса молодых ученых 8 декабря. По его словам, санкции Вашингтона против Московского физико-технического института (МФТИ) и других российских научных организаций могут объясняться только попыткой Соединенных Штатов сдержать развитие России.