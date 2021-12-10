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Кудрин назвал самый большой вызов для экономики России

Глава СП Кудрин назвал вызовом для экономики России переход к углеродной нейтральности

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Самым большим вызовом для экономики России является переход к углеродной нейтральности. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время форума «Сделано в России — 2021», передает ТАСС.

Он отметил, что то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который Российская Федерация осуществляет благодаря своим валютным ресурсам, достигнуты не только за счет технологий, промышленности и услуг, но и добычи нефти.

«Нам теперь придется в рамках вот этой новой политики заместить в значительной степени, не полностью, еще десятки лет потребуются углеводороды, но частично заместить промышленными товарами и услугами», — сказал глава СП.

Кудрин добавил, что Россия обладает потенциалом для этого. Так, экспорт отечественных вакцин, в том числе от коронавируса, за текущий год составил более чем $1,2 млрд. Руководитель Счетной палаты также заявил о важности поддерживать развитие малого и среднего бизнеса для его выхода на международную арену.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что плавающий курс рубля позволяет российской экономике легче переживать внешние шоки и понижает риски неожиданных колебаний валюты.

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