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Путин обсудит с ЦБ и правоохранителями пирамиды и мошеннические схемы

Путин заявил о продолжении работы по борьбе с мошенничеством в России

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Переговорить с Центральным банком России (ЦБ) и правоохранительными органами о «пирамидах» и мошеннических схемах, кражах с банковских карт пообещал президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства указал, что эта очень важная тема для большинства российских граждан.

«Мы неоднократно обсуждали это с председателем ЦБ. Обращу еще раз внимание руководства Банка России на эту проблему, так же, как и внимание правоохранительных органов», — уточнил Путин на заседании СПЧ.

Он заключил, что работа по решению этой проблемы будет продолжена.

Ранее в МВД подготовили предложения по законодательному закреплению возможности блокировать сайты финансовых пирамид.

По данным министерства, возможность привлечения большого количества вкладчиков финансовые пирамиды получают за счет использования в своей незаконной деятельности ИТ-технологий. Соответствующие предложения были направлены в Минцифры.

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