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«Роснано» погасила выпуск облигаций на 4,5 млрд рублей без ВЭБа

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Госкорпорация «Роснано» погасила выпуск облигаций без госгарантии в начале декабря 2021 года без помощи ВЭБа, рассказал глава компании Игорь Шувалов, передает «Интерфакс»

«Во главе организации серьезный человек, он обладает возможностями работать с банковскими кредитными организациями. Поэтому в вопросе погашения ВЭБ не участвовал», — отметил Шувалов.

Он заявил, что ВЭБ может взять на себя все обязательства корпорации «Роснано» по обслуживанию долга. Однако это будет возможно лишь в тех пределах, которые определит правительство России.

По меркам российского рынка выпуск акций «Роснано» был небольшим. Но он оказался центром внимания, так как госкомпания в ноябре объявила о переговорах с держателями своих долговых обязательств о возможной реструктуризации.

Общий долг «Роснано» по облигациям составляет с учетом погашенного выпуска 71,58 млрд рублей.

Министра финансов Антон Силуанов в кулуарах 13-го Инвестиционного форума «Россия зовет!» 30 ноября рассказал, что госкорпорация «Роснано» находится в процессе перестройки, с новым советом директоров будут введены новые принципы работы. Все обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, будут выполнены. По прочим долгам идут переговоры с кредиторами, с которыми должен быть найден компромисс.

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