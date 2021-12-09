Греф объявил о запуске программы субсидирования ипотеки для сотрудников Сбера

Сбер запускает программу субсидирования ипотеки для сотрудников, заявил в четверг Герман Греф на прямой линии с сотрудниками компании.

Команда СберБанка, с одной стороны, это справедливые критики, с другой - главные амбассадоры нашего бренда, подчеркнул президент, председатель правления СберБанка.

По словам Грефа, программа субсидирования ипотеки будет запущена с 1 марта следующего года.

«Субсидия будет составлять 4% от нашей рыночной ставки по ипотеке и будет включена в соцпакет каждого сотрудника Сбербанка и наших компаний экосистемы, в которых у нас более 50% участия», - пояснил Греф.

Таким образом, Сбер как работодатель будет субсидироввть эту ставку.

В представлении Грефа, такая мера станет для сотрудников хорошим финансовым стимулом.

Программой смогут воспользоваться как те сотрудники, кто планирует взять ипотеку, так и те работники Сбера, у которых уже есть ипотечный кредит.

Важная деталь: максимальный размер кредита — 20 млн руб. в Москве, 15 млн — в Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленобласти, а для остальных субъектов РФ — 10 млн.

«Минимальный размер ставки, до которой будет предоставляться субсидия — 4%», - подчеркнул Греф.