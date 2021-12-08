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Помощник Байдена указал на пользу для США от «Северного потока — 2»

Салливан заявил, что «Северный поток — 2» является «рычагом» против «агрессии» России

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «Северный поток — 2» якобы является «рычагом» против «агрессии» России, указав на пользу для США от существования этого газопровода, сообщает Reuters.

Что касается «Северного потока — 2», факт в том, что сейчас газ не идет по трубопроводу «Северный поток — 2», что означает, что он не действует, что в свою очередь означает, что он не является рычагом для Путина», — заявил Салливан.

Он отметил, что газопровод якобы является «рычагом» для давления на президента России Владимира Путина.

«Потому что, если Владимир Путин хочет видеть, как газ идет через этот трубопровод, он может не захотеть рисковать и вторгаться на Украину», — считает Салливан.

Ранее в проект оборонного бюджета США не включили санкции против «Северного потока — 2».

Кремль ранее подчеркивал, что слухи про якобы готовящееся вторжение на Украину представляет собой спекуляции, которые не имеют под собой никаких реальных оснований.

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