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Матвиенко оценила новые возможные санкции США против «Северного потока — 2»

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости«РИА Новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала попытки конгресса США принять новый пакет санкций против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Очень рассчитываю, что инициатива отдельных сенаторов США не найдет юридического оформления и поддержки в столь неправовом акте грубейшего нарушения международного права», — сказала она.

Ранее стало известно, что 1 декабря сенат США рассмотрит «санкционный» пакет поправок в оборонный бюджет. Сообщалось, что одна из поправок обязывает американского президента Джо Байдена в течение двух недель ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» из-за «российской угрозы». При этом ранее Белый дом и Госдеп пытались заблокировать принятие и обсуждение санкционного пакета.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

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