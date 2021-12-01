Всемирный банк ухудшил прогноз по росту российской экономики в 2022 году

Всемирный банк представил прогноз по росту экономики России на ближайшие три года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад ведомства.

Отмечается, что прогноз банка на 2021 года предусматривал экономический рост на 4,3%, этот показатель остался без изменений. При этом прогноз на 2022 год ухудшился, снизившись с 2,8% до 2,4%. Показатель на 2022 год (1,8%) в настоящее время оставлен без изменений.

Согласно документу, замедление роста отечественной экономики может быть связано с ограничительными мерами, являющимися следствием недостаточно высоких темпов вакцинации в стране.

«Сохранение ограничений, введенных в связи с распространением COVID-19, вероятно, будет тормозить рост в следующем году, поскольку в базовом сценарии темпы вакцинации остаются довольно низкими, а более высокие процентные ставки, необходимые для борьбы с инфляцией, будут сдерживать спрос», — говорится в докладе.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовет!», заявил, что рост ВВП России за 9 месяцев составил 4,6%, по итогам года ожидается 4,2%.