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Глава ВТБ отчитался о рекордной прибыли в 300 млрд рублей

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин при встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о рекордной прибыли банка в 300 млрд рублей по итогам 2021 года.

«Результаты хорошие, мы ожидаем в этом году рекордную прибыль, которая должна превысить 300 млрд рублей», — рассказал Костин.

По его словам, этому результату поспособствовала благоприятная экономическая ситуация в стране, рост доходов населения и увеличение прибыли клиентов.

Также в ВТБ сейчас разрабатывается новая стратегия, где основной упор делается на социальное измерение, прорабатывается целый ряд социальных продуктов для поддержки наименее социально защищенных слоев населения. В первую очередь, это пенсионеры и дети.

«Для пенсионеров мы обеспечиваем бесплатную страховку от всех видов мошенничества, это наиболее уязвимая группа населения», — отметил Костин. Он добавил, что пенсионерам выплачиваются дополнительные средства при открытие счета, а для детей ввели дополнительные начисления к школьным платежам от государства и бесплатную страховку от онкологии.

Депутаты Госдумы Светлана Бессараб и Ярослав Нилов поддержали предложение освободить от транспортного налога автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с., принадлежащие пенсионерам.

Таким образом они прокомментировали предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева о принятии соответствующего закона.

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