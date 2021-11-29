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Delivery Club попросил ТЦ и рестораны «согреть» курьеров зимой

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Delivery Club

Delivery Club попросил торговые центры и рестораны в зимний период пускать курьеров внутрь для ожидания заказов, чтобы те согрелись и не мерзли на улице. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письма сервиса, которые отправлены в Федерацию рестораторов и отельеров (ФРиО), Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Российский совет торговых центров (РСТЦ).

«В последнее время курьеры стали чаще сталкиваться с тем, что им не разрешают находиться внутри во время ожидания заказа», — отмечается в письмах.

Также там указано, что подобные случаи являются исключением из правил, но со временем их становится все больше. При этом такие ситуации в зимний период могут серьезно повлиять на работу курьеров.

Delivery Club попросил, чтобы персонал магазинов, ресторанов и ТЦ более лояльно относиться к курьерам, так как внутри помещения они должны находиться по объективным причинам, ведь они забирают заказы.

Ранее сообщалось, что на «Авито» в разных городах России были опубликованы вакансии курьера с сертификатом о вакцинации, который готов сходить в заведение за счет клиента, чтобы принести ему напитки, еду и необходимые покупки.

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