В России утвердили порядок определения «границы бедности»

Правительство утвердило порядок определения границы бедности в целом по России и в отдельных регионах. Об этом сообщается на сайте Минтруда.

При расчете «уровня бедности» вместо прожиточного минимума будет использоваться новый показатель — «граница бедности».

«Начальное значение границы бедности устанавливается на уровне последнего расчетного значения прожиточного минимума на основе потребительской корзины. Это прожиточный минимум за IV квартал 2020 года, который будет ежеквартально увеличиваться по уровню инфляции», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Уточняется, что граница бедности на федеральном уровне будет рассчитываться ежеквартально, а в региональном разрезе — ежегодно.

В Минтруде подчеркнули, что граница бедности не влияет на назначение мер социальной поддержки. Для назначения выплат по-прежнему будет использоваться прожиточный минимум, такое же правило сохранится при учете размера пособий.

О том, что в России планируется ввести новый показатель оценки благосостояния граждан, ранее сообщали «Известия».

19 ноября президент России Владимир Путин поручил правительству повысить прожиточный минимум на следующий год больше, чем планировалось ранее. Он объяснил решение скачком инфляции. Вместе с прожиточным минимумом вырастет и привязанный к нему размер МРОТ. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.