В России может появиться оператор строительства социального жилья

Правительство может создать единого оператора строительства соцжилья. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

«Оператор строительства социального жилья — это как государственный девелопер, можно сказать. Мы планируем создавать, и в ряде регионов они уже есть», — сообщил Хуснуллин.

Вице-премьер считает, что это ускорит решение проблемы строительства жилья для очередников.

По его словам, в качестве примеров может служить Москва, где специальный фонд занимается очередниками и вопросами, связанными с реновацией. Аналогичный фонд есть в Татарстане, где уже решены вопросы с расселением из аварийного жилья. Похожая компания есть на Сахалине.

Хуснуллин отметил, что государству, регионам и муниципалитетам необходимо более активно заниматься строительством соцжилья, так как это один из ключевых путей решения проблемы очередников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ до 10 октября разработать механизмы обеспечения жильем граждан, имеющих невысокий уровень доходов, на условиях его сохранения в публичной собственности.