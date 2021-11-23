Госдума поддержала увеличение прожиточного минимума

Госдума во втором чтении проекта федерального бюджета на 2022-2024 годы поддержала поправки президента РФ Владимира Путина, обеспечивающие ускоренное увеличении прожиточного минимума в 2022 году, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что в целом по стране данный показатель на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, при этом для трудоспособных граждан прожиточный минимум равняется сумме в 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, а для детей — 12 274 рубля. Об этом свидетельствует поправка российского президента Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы.

Отмечается, что предложение главы государства поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее на совещании по социальным вопросам Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%. Он объяснил решение скачком инфляции. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.

На сегодняшний день прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. Текущий МРОТ в России равен 12 792 рублям.