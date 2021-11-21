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В России утвердили прожиточный минимум на 2022 год

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России утвердили величину прожиточного минимума на следующий год, передает РИА «Новости».

Прожиточный минимум в целом по России на душу населения в 2022 году составит 12 654 рубля, для трудоспособных граждан — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей --12 274 рубля, следует из поправки президента РФ Владимира Путина к проекту федерального бюджета на 2022 — 2024 годы.

Предложение главы государства поддержал комитет Госдумы по бюджету и налогам.

Ранее на совещании по социальным вопросам Путин предложил повысить прожиточный минимум и МРОТ на 8,6%. Он объяснил решение скачком инфляции. По оценкам властей, увеличение МРОТ повлияет на зарплаты примерно трех миллионов россиян.

На сегодняшний день прожиточный минимум в России установлен на уровне 11 653 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма составляет 12 702 рубля, для детей — 11 303 рубля, для пенсионеров — 10 022 рубля. Текущий МРОТ в России равен 12 792 рублям.

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